Após boato sobre acidente, D’Alessandro desabafa e faz críticas à divulgação de fake news na web

​O meio-campista do Internacional, D’Alessandro, teve seu nome envolvido em um boato no último domingo (09). Um grupo mal-intencionado criou uma fake news noticiando que o atleta teria se envolvendo em um grave acidente de carro. A especulação criou grande repercussão nas redes sociais, com torcedores do Inter preocupados e familiares do craque tiveram que se pronunciar para informar que se tratava de uma notícia falsa.

Em entrevista coletiva, o meia falou pela primeira vez sobre o assunto e desabafou: “Meu filho entrou no quarto para ver seu eu estava lá. Colegas dele mandaram mensagem falando de uma fake de um acidente que teria sofrido. É assunto sério”.

O ídolo do clube gaúcho já acionou a Polícia Civil, que já investiga o caso para localizar as pessoas envolvidas no boato. Pela manhã, Dale publicou nas redes sociais uma foto com os seguintes dizeres: “maldosos, covardes e mau caráter”. Os jogadores do ​Colorado e todos os torcedores enviaram centenas de mensagens para o jogador e se solidarizaram sobre o ocorrido.

Esse tipo de brincadeira é um nivel de mal caratismo sem tamanho. — RenanTossi (@TossiRenan) February 10, 2020

Dentro de campo o Inter tem uma decisão

Ainda durante a coletiva, D’Alessandro projetou o confronto contra a Universidad de Chile e demonstrou bastante confiança para conseguir a classificação na Libertadores da América: “Sabemos da força do Beira-Rio com mais de 40 mil pessoas, porém, não será um jogo fácil. Se você analisar nós jogamos com um volante posicionado e três homens mais na frente”.