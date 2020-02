Após “convencer” Honda a assinar com o Botafogo, torcida movimenta web por gringo ex-Man. City

​A torcida do Botafogo tem totais méritos na contratação do meia Keisuke Honda. Foram várias hashtags promovidas, milhões de comentários e pedidos nas redes sociais do japonês para que vestisse a camisa do Glorioso até que o acordo se confirmou. O atleta de 33 anos já está no Brasil e treina juntamente com os demais companheiros para ficar à disposição o mais rápido possível.

Na mesma onda, a torcida do Botafogo iniciou um novo movimento nas redes sociais para tentar viabilizar a contratação de outro atleta consagrado a nível mundial. Após os rumores de que o volante Yaya Touré poderia desembarcar no continente sul-americano, os fanáticos pelo Glorioso também “bombaram” as redes sociais do marfinense.

O jogador de 36 anos defende atualmente o Qingdao Huanghai, da China, mas poderia jogar na América do Sul. Rodrigo Codas, empresário que viabilizou a contratação do atacante Adebayor pelo Olímpia-PAR, falou sobre a chance de Yaya também jogar no continente. “O empresário de Yaya pediu para que eu procurasse um time no Paraguai ou no Brasil, ele é muito amigo do Adebayor e é algo que poderia acontecer”, relatou em entrevista ao site D10 replicada pelo portal ​FogãoNet.

Sobre o Yaya Toure no Botafogo, vocês acham uma boa ? — Honda Botafoguense (@FogaoHonda) February 14, 2020

Dessa vez, os botafoguenses terão a concorrência de um dos rivais do Rio de Janeiro: a torcida do Vasco também movimenta as redes sociais de Yaya Touré para que o atleta defenda o Cruz-Maltino. O jogador disputou três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) com a seleção de Costa do Marfim e atuou em clubes como Monaco-FRA, Olympiakos-GRE, Barcelona-ESP e Manchester City-ING.