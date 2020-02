Após cutucada de Sette Câmara sobre ‘cruzeirar’, dirigente responde e causa alvoroço na web

​Nesta sexta-feira (28), a rivalidade entre ​Cruzeiro e ​Atlético-MG se viu reacesa. Em entrevista coletiva, o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, deu uma cutucada na Raposa ao falar sobre os planos do clube, referindo-se a situação financeira atual, chamando a atenção com a frase não vamos ‘cruzeirar’.

“Torcedor, pode ter certeza que nós lutamos e trabalhamos por ele. O torcedor está chateado. Sei que eu, como dirigente e torcedor que sou, também sofri muito com o que ocorreu. Mas aqui no Atlético nós não vamos ‘cruzeirar’. Significa dizer que aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de loucura, nenhum tipo de contratação que esteja acima das condições do clube. Não vamos deixar acontecer no Atlético o que aconteceu do lado de lá”, disse.

A fala polemizou e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, esquentando ainda mais a relação entre os dois clubes. Diante da polêmica, o comentário chegou ao time azul que, através de Anísio Ciscotto Filho, um dos integrantes do Núcleo Dirigente Transitório, prontamente rebateu a provocação.

“Vivem tentando… nunca conseguem”, cutucou através do Twitter. Os comentários apimentam ainda mais o duelo entre os dois times que será realizado no próximo sábado (07), às 19h, no Mineirão, com o mando do Atlético. Na tabela geral do Campeonato Mineiro, ambos estão empatados em números de pontos, com o time preto e branco levanto vantagem no critério de saldo de gols.