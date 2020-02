Após deixar Guerrero “no bolso”, Paulo Miranda responde jornalista que desmereceu zagueiros

​A repercussão de mais uma vitória do Grêmio em clássicos Grenais ainda é grande pelos lados do Tricolor. O Imortal despachou o rival e vai decidir o primeiro turno do Campeonato Gaúcho com o Caxias, novamente fora de casa. Um dos grandes destaques do clube no clássico disputado no Estádio Beira-Rio foi o zagueiro Paulo Miranda, que, ao lado de David Braz, tiveram a missão de substituir dois ídolos do ​Grêmio.

Pedro Geromel e Kannemann ficaram de fora do Gre-Nal por lesões. Enquanto o brasileiro já está liberado para voltar a atuar, o argentino ainda ficará mais um período “de molho”. Paulo Miranda falou em entrevista para a ​Rádio Grenal nesta segunda-feira (17) pós-clássico. Além da boa atuação dentro de campo, o zagueiro também tratou de responder às críticas das quais ele e Braz foram alvo antes da partida.

Na incumbência de marcar o atacante Paolo Guerrero, que ainda não marcou uma vez sequer em clássicos no Rio Grande do Sul, Paulo Miranda direcionou-se àqueles que achavam que a tarefa do peruano seria fácil por enfrentar a zaga reserva gremista. “Não sou muito do Instagram, mas uma cornetada me chamou a atenção. Eu tive que esperar o final do jogo pra postar, já que um companheiro de vocês (da imprensa) colocou que o Grêmio ia com David Braz e Paulo Miranda, desmerecendo a dupla“, desabafou.

O defensor também demonstrou entender a hierarquia da equipe, onde Geromel e Kannemann, ídolos da torcida, são titulares absolutos. “Eles são grandes jogadores. Cabe a nós (zagueiros reservas) trabalhar ao longo das semanas. Quando não puderem atuar, temos que estar preparados para fazer o que eles fazem dentro de campo“, disse, sobre a dupla que conquistou vários títulos no Grêmio.