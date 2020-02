Após derrota, Tiago Nunes pede desculpas à Fiel: “atletas têm que saber que cobrança faz parte”

​O ​Corinthians perdeu de virada para o Água Santa pela sétima rodada do Campeonato Paulista pelo placar de 2 a 1. A derrota fez com que o Timão ficasse na segunda posição do grupo D, com 8 pontos conquistados em sete partidas, mas o lugar poderá ser ocupado pelo Bragantino, que ainda tem uma partida a menos até o fechamento desta matéria. O técnico Tiago Nunes falou em coletiva após a derrota.

O comandante pediu desculpas para a Fiel pelo terceiro revés no campeonato estadual. “Primeiro aproveitar para pedir desculpas a torcida corintiana pelo resultado. Foi muito ruim pelas nossas pretensões, pelo momento crescente que a gente vinha. Qualquer tipo de explicação que eu possa dar hoje acaba caindo por terra pelo resultado final”, lamentou.

Tiago Nunes também destacou que a pressão por estar no Corinthians é normal, pois a equipe precisa de resultados e os jogadores precisam ter consciência disso. “Jogar no Corinthians implica em sofrer pressão. Qualquer palavra que eu diga aqui tem uma repercussão gigantesca. Quando você perde para o Água Santa você vai ser cobrado. Se perder para o Barcelona vai ser cobrado por isso. Os atletas têm que saber que cobrança faz parte. Todos temos que ser cobrados. Para jogar no Corinthians você precisa de capacidade emocional para superar isso”, relatou.

Estou com o Tiago Nunes até dezembro, demora um tempo pra implantar a sua filosofia de jogo, mas que o time está desequilibrado está e muito. Só o meio de campo joga no Corinthians, defesa tomando gols “bestas” e o ataque sofrendo para criar. Precisa se achar e logo! — Time Do Povo 1910 🦅❤🏳️‍🌈 (@povotime1910) February 22, 2020

O treinador também disse que a equipe está “engrenando”, pois seu trabalho ainda está em um estágio inicial, onde está apenas conhecendo o elenco do Timão. “O que me deixa esperançoso é que somos uma equipe que tem potencial. Estamos tentando encontrar os melhores jogadores, quem mais combina com quem”, concluiu. A próxima partida do Corinthians será pelo Campeonato Paulista, em sua Arena, contra o Santo André.