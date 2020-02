Após discussão por conta de “recalcados”, Renato revela nome e jornalista responde o treinador

​Após a vitória do ​Grêmio no jogo contra o São José, pelo placar de 2 a 1, o destaque ficou pela entrevista coletiva de Renato Portaluppi. Sem papas na língua, o comandante já havia relatado um dia antes, também em coletiva, que alguns “recalcados” da imprensa estavam com más intenções e não estavam sendo corretos ao criticar o seu trabalho usando argumentos fora das quatro linhas e chegou a elogiar o meia D’Alessandro, do Internacional.

Perguntado pelo jornalista João Batista Filho, da Rádio Bandeirantes, sobre quais profissionais da imprensa eram recalcados, Renato respondeu diretamente: “um deles é você”. “Vocês não tem que ficar se preocupando em jogar o treinador ou jogadores contra a torcida pela nossa vida pessoal. Vocês estão apelando muito fácil, se querem audiência não precisa ser dessa forma“, esbravejou.

Referindo-se ao programa “Os Donos da Bola” da TV Bandeirantes de Porto Alegre, Renato também deu uma alfinetada nos integrantes da bancada da atração. “Vocês tem um gremista e quatro ou cinco colorados no programa. Eu já avisei e vou pedir de novo para a nossa torcida não assistir mais vocês. Daqui a pouco vai ter problema no outro lado também, então vamos nos respeitar”, afirmou.

Jornalista dá a sua versão dos fatos

O repórter JB Filho também se manifestou sobre a polêmica através de seu ​blog na internet. “Eu não falo nada para agradar, mas também não falo nada para desagradar. Ou seja, não vou falar só coisas boas para ficar bem e não vou falar só coisas ruins para incomodar. Vou falar o que tá acontecendo, com as informações que tenho e com as minhas visões dos fatos. É isso que eu penso ser o correto. Eu não seria justo comigo e com vocês se ficasse escolhendo notícia boa ou ruim para dar”, diz parte do relato do jornalista.