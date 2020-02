Após eliminação na Copa do Rei, Vinicius Junior fala sobre possível saída para o Paris Saint-Germain

Usando um time praticamente misto, o Real Madrid perdeu em casa para a Real Sociedad, pelo placar de 4 a 3 e foi eliminado da Copa do Rei da Espanha em pleno Santiago Bernabéu. Um dos titulares dos merengues nesta partida foi o atacante brasileiro Vinicius Junior. O atleta falou após a partida sobre os rumores que teria interesse em deixar o clube espanhol devido ao seu baixo aproveitamento no Real.

Porém, o jogador descartou qualquer possibilidade de deixar a equipe neste momento e negou o desejo de juntar-se ao ​Paris Saint-Germain. ​“Não tem opção. Eu quero continuar no Real Madrid”, declarou após ser o autor de uma assistência e marcar um gol (que acabou sendo anulado) na partida.

O garoto de 19 anos também tentou explicar a derrota em casa, que eliminou o Real Madrid da competição eliminatória. “Não fomos bem em muitas partes do jogo, e a Real Sociedad jogou um bom futebol. É um jogo único e nos complicamos”, lamentou o atacante que vem tendo altos e baixos na temporada de 2019-20. Até o momento, foram 22 jogos disputados, três gols marcados e duas assistências.

🇧🇷 VINICIUS JR Em Real Madrid 3-4 Real Sociedad: 🤵‍♂️| 1 assistência

⚡️| 11 dribles completados

👟| 5 passes para finalizações

🔓| 3 desarmes

🚷| 3 faltas sofridas

👟| 78% de precisão nos passes

🛠️| 74% de disputas gerais ganhas#CopadoRei pic.twitter.com/2ZhH77SDZq — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) February 6, 2020

Após a eliminação precoce na Copa do Rei, o Real se prepara para voltar a atuar pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue está na liderança da competição, três pontos a frente do segundo colocado, o rival, Barcelona. Na próxima rodada, o clube de Madrid enfrentará o Osasuna, que ocupa o décimo primeiro lugar. A partida acontece no próximo domingo (9), a partir das 12h (horário de Brasília).