Após fechamento da janela, São Paulo segue com situação preocupante; entenda

​O ​São Paulo​ queria aproveitar a janela de transferências deste começo de ano para aliviar a folha salarial e gerar receita com vendas de jogadores para diminuir o déficit de R$ 180 milhões registrado ao fim de 2019. O clube, no entanto, só conseguiu cumprir a primeira meta. E com ressalvas, ​como destaca a matéria do Globoesporte.com

Por isso, há preocupação no Tricolor com a situação financeira complicada e um possível atraso nos pagamentos. As contas do ano passado, inclusive, serão discutidas no Conselho no final de março.

Em 2019, conselheiros entraram com um pedido de impeachment contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Um dos argumentos do requerimento era o estouro no orçamento acima de 5%. O ​São Paulo rebateu o pedido com uma nota oficial​ na qual chamava o documento de peça discutível e equivocada.

O clube também apontava que o ano de 2019 estava em curso no momento em que o requerimento foi feito, em dezembro, o que desqualificaria um “suposto descumprimento na execução do orçamento”. Agora, a dificuldade financeira do São Paulo pode aumentar a pressão política no clube.

As maiores expectativas eram as vendas de​ Walce e Antony. Os dois eram os mais cobiçados, mas nenhuma das negociações foram concluídas.