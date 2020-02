Após gol em Gre-Nal, Diego Souza fala sobre comparações com Gabigol e Cristiano Ronaldo

Foi graças ao gol do centroavante Diego Souza que o Grêmio venceu o clássico Gre-Nal na casa do rival e avançou para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Aos 34 anos de idade, o jogador volta ao clube que defendeu pela primeira vez em 2007 e vem tendo uma média de gols espetacular até o momento: foram três gols em três partidas, o que o coloca com uma média de um gol por jogo e que faz com que as comparações existam.

O atleta foi comparado em entrevista coletiva aos atacantes Gabigol, do Flamengo, e Cristiano Ronaldo, da Juventus-ITA. A semelhança entre os três atletas é que foram os únicos a balançarem as redes em todas as partidas que disputaram até aqui em 2020. Sobre isso, Diego Souza descontraiu. “Só se for a beleza (risos). Fico feliz por ser comparado a um cara que foi artilheiro do Brasil ano passado e a outro que é uma máquina de gols”, relatou.

O experiente atacante ainda falou sobre a vontade que estava de jogar no ​Grêmio, mesmo sabendo que sua contratação foi contestada por grande parte da torcida gremista, que esperava um camisa 9 “de grife”. “Até falei que tava ansioso, tava babando pra jogar aqui. E eu trabalhei bastante e confio muito no meu trabalho. Sabendo o que eu posso produzir, eu trabalhei e esperei as coisas acontecerem”, afirmou.

O jogador também falou da responsabilidade de fazer gols e dos jogadores com quem disputa vaga de titular na equipe. “Aqui não tem titular. Um grupo qualificado como o que a gente tem, o Renato tem essa dificuldade de escalar por conta disso. Espero dar muita alegria. A responsabilidade dos gols é nossa. Minha, Cebola (Everton), Luciano, Alisson, quem for jogar”, concluiu.



Fotos: ​Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação