Após Inter manter nome de atacante a “sete chaves”, jornalista Carlos Lacerda revela alvo de Coudet

​A direção do ​Internacional ainda trabalha para garantir a contratação de mais um atacante para fechar o grupo que vem sendo comandado pelo argentino Eduardo Coudet. O nome é tratado como um segredo no Beira-Rio, de modo que a imprensa esportiva do Rio Grande do Sul ainda não havia conseguido descobrir quem é o centroavante que “Chacho” espera para ser reserva ou até mesmo jogar junto com Guerrero.

Na noite desta sexta-feira (31), o jornalista ​Carlos Lacerda, da Rádio Grenal, informou em um vídeo postado no seu canal do YouTube quem é o camisa 9 desejado pelo Internacional. Lucas Pratto, atacante do River Plate, que já foi especulado no clube, é o objeto de desejo do Colorado. Segundo Lacerda, o clube fez um recuo estratégico na negociação, mas voltará à carga pelo jogador.

As primeiras propostas feitas pelo Clube do Povo ao River Plate-ARG foram recusadas, mas o Inter deverá voltar com mais força pois esse é o atleta pretendido para o setor de ataque. Como o estilo de jogo de Eduardo Coudet prevê dois atacantes dentro da área, Pratto poderia ser um companheiro de Paolo Guerrero, ou, também, o reserva imediato do peruano, que desfalcará o Colorado em várias oportunidades em 2020.

Lucas Pratto é o melhor reserva que o Guerrero pode ter,afinal,o cara é um jogador decisivo — Alisson Martins (@Alisson14892337) February 1, 2020

Lucas Pratto tem 31 anos e seu contrato com o River Plate vai até o meio da temporada de 2022, encerrando-se em junho. O jogador encara um jejum de gols, já que na temporada 2019/2020 foram 22 jogos e nenhum gol marcado. O atacante ficou conhecido no Brasil após atuar em clubes como o Atlético-MG e o São Paulo. Pela seleção da Argentina, são dois gols em cinco partidas.