Durante o patrulhamento de rotina as guarnições da Força Tarefa recebeu na noite desta sexta-feira (14) a denúncia de que um guarda municipal teve sua residência invadida, e dela furtada uma mochila com vários pertences, que somados eram estimados pela vítima em torno de 4 mil reais.

O denunciante detalhou ainda a possível localização do procurado. Com apoio da GU de Rádio Patrulha foi realizado o cerco na residência da Rua Ponta da Murfina na COHAB, parte alta de Penedo.

Após autorização do proprietário, policiais conseguiram visualizar o imputado tentando fugir pelo quintal da casa, sendo sua ação frustrada pela rápida ação dos policiais do 11º BPM de Penedo. Após rendido, foi realizada a verificação do perímetro e encontrado vários pertences, antes listados pela vítima, além de uma pochete contendo substância análoga a crack.

Por fim, as partes foram conduzidas à Central de Flagrantes da Polícia Civil em São Miguel dos Campos/AL para apresentação dos fatos e procedimentos cabíveis, respeitando seus direitos constitucionais e a preservação da integridade física do procurado que andava às margens da Lei.

Foi apreendido com meliante:

✓ 02 facas

✓ 01 capa de colete

✓ 02 pulseiras de prata

✓ 03 relógios

✓ 01 corrente de prata

✓ 01 saco de moedas

✓ 01 celular

✓ 01 carteira

✓ 02 perfumes

✓ 01 pochete

✓ 13 pedras de crack

✓ valor de R$170,00

O detido é suspeito de ter invadido várias residências em Penedo, inclusive a última uma noticiada pelo site Boa Informação onde câmeras de seguranças flagraram toda cena da ação criminosa.

Da Redação com informações do 11º BPM