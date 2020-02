Após Jesus constatar elenco inchado, Flamengo aceita emprestar Piris da Motta e atacante

​Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão ano passado, muitos torcedores e jornalistas imaginaram que o elenco seria desmontado, com os principais atletas sendo negociados. No entanto, o ​Mengão conseguiu segurar suas estrelas e só perdeu Pablo Marí, que acabou indo para o Arsenal. Sem perder tempo, o Fla trouxe Léo Pereira como substituto imediato.

Para deixar a torcida ainda mais empolgada, o Rubro-Negro fez contratações de peso e trouxe Pedro, Michael, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Pedro Rocha. O grupo melhorou e o Mais Querido do Brasil é candidato novamente para vencer os principais títulos da temporada. Nos primeiros treinamentos do ano, Jorge Jesus ficou feliz com a capacidade técnica dos jogadores, mas observou um “inchaço” de opões em algumas posições.

Piris da Motta e Orlando Berrío continuam na lista dos negociáveis e não devem permanecer no Flamengo. O comentarista Rafael Mello, do canal “​Rafla Mello”, informou que conversou com dirigentes do clube da Gávea e a dupla está fora dos planos. Como a janela do exterior fechou nos principais centros, não está mais descartado emprestar ambos os jogadores e o Fla vai aceitar este tipo de negócio se a oferta for boa para todas as partes.

Jogadores que hoje não tem chance de jogar Lincoln, Lucas Silva, pires, Berrío, e se o flamengo for utilizar o time reserva o Vitinho aínda seria reserva do time reserva — Flavio Fla (@FlavioFla2) February 9, 2020

Berrío já não vem sendo relacionado para os últimos jogos. Na sua posição, na reserva, o “Mister” está dando preferência para Vitinho, Pedro Rocha e Michael. Para reduzir a folha salarial, os dirigentes Rubro-Negros desejam emprestar os dois atletas com os eventuais times interessados pagando integralmente os salários. Os empresários da dupla já estão cientes do desejo flamenguista em não contar com os jogadores.