Após mal-estar, presidente do Barcelona informa a Messi o futuro de Abidal

​Paz na Catalunha! O presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, tratou de resolver arestas em relação de Eric Abidal com jogadores. Em reunião com Messi, o secretário técnico e outros dirigentes, o mandatário avisou que o ex-lateral-esquerdo não vai ser demitido.

Em entrevista recente, Abidal fez comentários que tumultuaram o ambiente na equipe catalã. O dirigente criticou o desempenho de parte do elenco, mas não deu nomes, e colocou uma parcela da demissão do técnico Ernesto Valverde sobre esses atletas.

Valverde foi demitido após várias performances sem inspiração do time blaugrano e eliminação para o Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha. Abidal revelou ainda que o cargo do treinador passou a ser considerado após empate com o Real Madrid, em 2019. Entretanto, insistiu que o técnico não era o único culpado.

Em rede social, o argentino Lionel Messi respondeu os comentários do dirigente.

“Sinceramente, não gosto de fazer essas coisas, mas acredito que todos precisam se responsabilizar por suas tarefas e decisões. Os jogadores [são responsáveis] pelo o que acontece em campo e somos os primeiros a admitir quando não estamos bem. Os responsáveis pelo departamento de esportes também devem assumir suas responsabilidades e, acima de tudo, as decisões que tomam. Por último, acredito que quando se fala de jogadores, deveria dar nomes, senão está manchando todos e alimentando coisas que se dizem e não são certas”, declarou.

O forte e inesperado depoimento do astro repercutiu na web e provocou rumores sobre possível demissão de Eric Abidal. Neste contexto, Bartomeu convocou uma reunião de urgência para tratar do assunto nesta quarta-feira (5) e resolver a situação.

O jornal espanhol Mundo Desportivo revelou que o presidente da equipe ligou para Abidal e para Messi para informar aos dois que o francês permaneceria em seu cargo e ainda elogiou. Em clima de paz, Bartomeu deve acompanhar Barcelona e Athletico de Bilbão, nesta quinta-feira (6), no Estádio de San Mamés, às 17h (de Brasília), pela Copa do Rei.