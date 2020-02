Após marcar gol em empate do Vasco, Cano critica atuação da equipe: “Temos que melhorar muito”

​O Vasco não teve uma boa atuação no Piauí, mas conseguiu um empate por 1 a 1 contra o Altos-PI, resultado que deu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil por força de regulamento. Após a partida, os torcedores criticaram alguns atletas e o técnico Abel Braga nas redes sociais. Segundo os vascaínos, não é possível ver evolução no trabalho do comandante em 2020.

Após a partida, o autor do gol, Germán Cano, falou na saída do gramado e criticou a atuação vascaína. “ O objetivo é seguir melhorando a equipe, o conjunto. Temos que melhorar muito. Estamos entendendo a ideia do treinador. Às vezes se joga bem, e às vezes se joga mal, como hoje“, alertou.

Porém, o artilheiro cruz-maltino se disse feliz pela classificação e lamentou as oportunidades perdidas pelo ​Vasco na primeira etapa. “O campo estava difícil, mas e stamos muito felizes por passar de fase. No primeiro tempo tivemos muitas chances de gol que não tivemos cabeça fria para convertê-las. Esses jogos são de vida ou morte“. Na próxima fase, o clube enfrentará o ABC, do Rio Grande do Norte.

Depois de ser recebido com uma festa imensa, o time não foi capaz de retribuir com uma vitória simples sobre um dos piores times que vi na vida. Vasco conseguiu se classificar e dar vexame. Essa conta eu não deixou pro Abel pagar sozinho não. Vai perder gol assim no inferno. — joao (@Joao_Almirante) February 13, 2020

Abel elogia criação e queria vitória