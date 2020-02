Após Matías Viña, Anderson Barros mira repatriar meia-atacante do futebol chinês para o Palmeiras

​Na tarde desta sexta-feira (31), o ​Palmeiras finalmente anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2020. Após muita especulação e procura no mercado, o clube oficializou a chegada do lateral-esquerdo Matias Viña, de apenas 22 anos e uma das maiores revelações recentes do futebol uruguaio. O Verdão pagará cerca de R$ 16,6 milhões por 50% dos direitos econômicos do ala que defendia o Nacional. Reportagem do ​jornal Lance! informou, há pouco, que o diretor de futebol Anderson Barros consultou a situação de outros 4 laterais-esquerdos.

Hoje oficializado no Atlético-MG, Guilherme Arana chegou a ser oferecido ao Palmeiras, mas as condições não agradaram. Os outros três nomes foram o equatoriano Cristian Ramirez, do Krasnodar-RUS, o paraguaio Blás Riveros, do Basel-SUI, e o colombiano Johan Mojica, do Getafe-ESP. O Alviverde teve como concorrente o poderoso Milan-ITA, porém, ao final da disputa – e com a janela de transferências na Europa fechando nesta sexta -, o clube brasileiro venceu a disputa.

Com a chegada de Matías Viña, a tendência é que Diogo Barbosa, um dos mais perseguidos pela torcida palmeirense, perca mais espaço no elenco. Já na Flórida Cup, o camisa 6 foi sacado por Vanderlei Luxemburgo para a entrada de Victor Luís, que tem sido titular no Campeonato Paulista. Mas engana-se quem pensa que Anderson Barros terminou seu trabalho no mercado da bola. A prioridade agora é a para a contratação de um ponta de velocidade. Rony, do Athletico-PR, segue com a proposta alviverde na mesa, mas, para o negócio ser concretizado, seu empresário e a diretoria do Furacão precisam entrar num consenso.

“Palmeiras continua aguardando o acerto entre Rony e Athletico-PR para avançar na contratação, mas não está parado. Em paralelo a isso, monitora o mercado e já tem as condições de negócio de uma outra opção que também agrada a diretoria”, atualizou ​Rafael Del Manto, setorista do Palmeiras no site Mídia Palestrina. Nossa reportagem apurou com fontes ligadas à diretoria do clube que o chamado plano B seria Anderson Talisca, hoje no Guangzhou Evergrande-CHN.

Alô @Palmeiras!! Tem um tal de Talisca lá na China louquinho pra voltar pro Brasil. Não perca essa! — Edson ⓟ 🇧🇷 VERDE é a cor da inveja (@edsonCBQ) 30 de janeiro de 2020

Aos 25 anos, Talisca é um dos protagonistas do clube asiático. Formado nas categorias de base do Vasco e do Bahia, o meia-atacante de 25 anos joga no exterior desde 2014 e passou por clubes como Benfica-POR e Besiktas-TUR antes de se transferir para a China. De acordo com a Rádio Bandeirantes, o atleta estaria cogitando deixar o futebol chinês por conta do risco de contaminação pelo surto do coronavírus. O camisa 9 tem vínculo em Guangzhou até junho de 2022. Para conseguir o retorno do meia-atacante, o Palmeiras teria que tentar um empréstimo com preço fixado de compra – Luxemburgo gosta bastante das características do jogador.

​Foto: César Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação