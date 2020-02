Após não acerto com Daniel Muñoz, Palmeiras surpreende e prepara oferta por lateral do Independiente

O ​Palmeiras terá os desfalques de Marcos Rocha e Mayke para as próximas partidas, ambos opções para a lateral direita. Marcos se recupera de um trauma no cotovelo, enquanto que o segundo sofre de descolamento da gordura do calcanhar esquerdo; portanto, não ficarão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o Campeonato Paulista.

Com as baixas, o treinador terá que improvisar o volante Gabriel Menino, já que não tem opções para o setor. Tendo muitas perdas, a diretoria começa a vasculhar o mercado por opções. Recentemente, o clube tentou Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, mas o negócio não foi aceito pela equipe colombiana.

O Flamengo também foi outro que buscou informações do ala. Com o não avanço, surgem novos alvos. De acordo com o jornalista argentino ​Facundo Jauregui, o Verdão tem interesse em Fabricio Bustos, do Independiente, e prepara uma oferta nas próximas horas pelo atleta de 23 anos de idade.





Bustos é um dos grandes nomes do time da Argentina e, de acordo com o site Transfermarkt, o atual valor de mercado é alto para os padrões brasileiros, 6 milhões de euros, cerca de 28,2 milhões de reais. No ano passado, atuando como titular, foram 20 jogos e três assistências, totalizando 1.499 minutos jogados.