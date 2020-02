Após pedir Paulinho, torcida do Vasco “quebra” web por contratação de brasileiro do Jiangsu-CHN

​O Vasco da Gama tem em sua torcida um dos seus principais patrimônios. Em tempos de orçamento enxuto e problemas financeiros, os cruz-maltinos destacam-se por estarem sempre apoiando o clube, lotando o estádio de São Januário e por suas mobilizações nas redes sociais. Uma característica dos torcedores vascaínos é “bombar” de mensagens os perfis de atletas especulados no clube e postar a palavra “Vasco”.

O mais novo alvo da torcida vascaína já é bastante conhecido, por ser prata da casa. O meia Alex Teixeira, que foi revelado pelo clube e atualmente defende o Jiangsu Suning, da China, está sendo o motivo de uma campanha dos cruz-maltinos. Nesta sexta feira, o nome do atleta de 30 anos esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O futuro de Alex Teixeira e dos demais jogadores brasileiros que atuam na Ásia tornou-se incerto por conta do surto de coronavírus que vem se espalhando mundo afora, mas que teve origem no continente. Desta forma, o Campeonato Chinês de 2020 deverá ter o seu início adiado, e alguns dos atletas brasileiros que jogam no país já demonstraram o desejo de deixar o país devido a doença.

Segundo o site Transfermarkt, especialista em mercado de transferências, o contrato de Alex Teixeira com o Jiangsu Suning-CHN vai até 31 de dezembro de 2020 e seu valor de mercado está em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 84 milhões). Como obviamente estas cifras estão fora da realidade financeira do ​Cruz-Maltino, a oportunidade de mercado seria por um empréstimo de Alex até que a situação na China se resolva.