Após pressão popular, TJD deve denunciar Flamengo por homofobia

​Inicialmente, os procuradores do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro não pensavam em levar o assunto para os tribunais. Mas a pressão externa, principalmente vinda pelas redes sociais, mudou o panorama. O ​Flamengo, sim, deve ser denunciado pelos gritos homofóbicos de sua torcida no clássico contra o ​Fluminense, na quarta-feira passada, pela semifinal da Taça Guanabara.

No duelo anterior entre os dois clubes, ainda pela fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Carioca, os tricolores presentes às arquibancadas da Maracanã fizeram alusão ao incêndio no Ninho do Urubu qualificando o Rubro-Negro como “time assassino”. O Tribunal, então, advertiu o clube, muito embora a intenção do relator do caso, Rodrigo Octávio, fosse que a equipe realizasse um jogo sem a presença de sua torcida.

#futebolnaveia eu faço distinção entre homofobia e piada de mau gosto e pura e gratuita ofensa. Acho que os cânticos da torcida do Flamengo são piadas de mau gosto. As do Fluminense ofensa gratuita. Se for pelo caminho do pres. do Flu chamar de “mulambo”, é racismo. — José Palma (@Jarp1982) February 14, 2020

Agora, a resposta dos flamenguistas veio em tom homofóbico. Além do “time de veado”, grito que já é rotina, os torcedores fizeram paródia de músicas do Flu com versos preconceituosos, sem contar que, em vídeo da FlaTV, apareceram também comentários homofóbicos, com expressões do tipo “Show das Poderosas” proferidas por funcionários. Segundo o presidente do Flu, Mário Bittencourt, o procurador-geral do TJD, André Valentim, “foi ao jogo novamente com os ouvidos tapados”, fazendo referência ao fato de o magistrado ser torcedor do Fla e que, por isso, não haveria denúncia. Panorama este que mudou com o passar dos dias e o clamor popular, como destaca matéria do ​Uol Esporte.