Após quase deixar o Palmeiras, Veiga revela conversa com Luxemburgo e detalha preferência em atuar

​Após a saída do técnico Mano Menezes no fim do ano passado, o ​Palmeiras já contava com uma reformulação no elenco, já que 2019 não agradou e o clube resolveu inovar em seu planejamento. Diante da estratégia elaborada pelo presidente Maurício Galiotte, o clube é uma das equipes que mais tiveram saídas neste começo de ano.

Um dos que estavam na lista de possíveis baixas é Raphael Veiga, que entrava somente no decorrer dos jogos, dificilmente entre os onze inciais. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o técnico resolveu bancar o jogador que, antes atuando nas pontas, agora brigará pela vaga com Lucas Lima no meio-campo.

Após a partida diante do Guarani, na última quinta-feira (02), Veiga revelou que conversou com Luxemburgo e falou da preferência em jogar no meio: “Falei com o professor [Vanderlei Luxemburgo], tive uma conversa bem sincera e falei que ali [centralizado] era o lugar onde preferia jogar, é o meu lugar preferido. Estou feliz por jogar, por estar melhorando e só tenho a crescer”, disse.