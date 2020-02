Após queda do Bahia, relembre 8 “zebras” que marcam a história da Copa do Brasil

Não foi preciso esperar muito. Logo na abertura da Copa do Brasil de 2020, aconteceu a​ primeira zebra. Nesta quinta-feira, o River, do Piauí, eliminou o ​Bahia ao ganhar, em casa, por 1 a 0. O resultado, por óbvio, coloca pressão em cima do trabalho do técnico Roger Machado. Porém, algo assim não chega a ser uma novidade. Vamos relembrar algumas grandes surpresas da história do torneio mais democrático do futebol brasileiro?

Criciúma, 1991

Logo em sua terceira edição, o torneio ganhou um campeão inesperado. O Criciúma, treinado por Luiz Felipe Scolari, fez uma campanha invicta, eliminando, por exemplo, Goiás e Atlético-MG. Na final, superou o Grêmio.

Linhares, 1994

O time do Espírito Santo foi a grande surpresa do torneio, eliminando o Fluminense logo de cara e indo até a fase semifinal, quando caiu para o Ceará.

Juventude, 1999

Veio de Caxias do Sul o campeão da Copa do Brasil de 1999. E o título foi muito merecido, afinal, deixou pelo caminho nada menos que Fluminense, Corinthians e Internacional. A taça foi erguida em pleno Maracanã, frustrando outro grande, o Botafogo.

Asa e Brasilense, 2002

O Asa, de Arapiraca-AL, conseguiu a façanha de eliminar o Palmeiras, em pleno Palestra Itália, logo na primeira fase. Venceu em casa por 1 a 0 e, mesmo perdendo por 2 a 1 na volta, deixou pelo caminho Vanderlei Luxemburgo, Marcos, Alex entre outros. No mesmo ano, o Brasiliense, do Distrito Federal, chegou ao vice-campeonato. Depois de superar Atlético-MG e Fluminense, só parou no Corinthians. E, mesmo assim, com uma certa ajuda da arbitragem, não é mesmo, Carlos Simon?

XV de Campo Bom e Santo André, 2004

O XV de Campo Bom, time do Rio Grande do Sul à época treinado por Mano Menezes, foi até a semifinal, deixando pelo caminho, por exemplo, o Vasco da Gama. Eliminado pelo Santo André, viu o rival paulista superar o Flamengo na final e ser campeão em pleno Maracanã.

Baraúnas e Paulista, 2005

Com um empate em 2 a 2 em casa e uma incrível vitória por 3 a 0 fora, o Baraúnas, do Rio Grande do Norte, eliminou nada menos que o Vasco da Gama, de Romário. Naquele ano, outro time pequeno, o Paulista, surpreenderia o país. Após eliminar Botafogo, Figueirense, Inter e Cruzeiro, tratou de não dar chance ao Fluminense na decisão e ergueu a taça.

América, 2014

Sabe um verdadeiro milagre? Foi o que aconteceu com o time de Natal. Pela terceira fase da competição, perdeu o primeiro jogo, em casa, para o Fluminense por 3 a 0. Na volta, no Maracanã, saiu perdendo por 2 a 1 no primeiro tempo, mas conseguiu fazer quatro gols na etapa final e, pelo saldo qualificado, ficou com a vaga.

Aparecidense, 2018

O time de Goiás tirou o Botafogo logo na primeira fase da competição ao vencer por 2 a 1. Ah, o empate bastava para os cariocas avançarem.