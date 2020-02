Após ser descartado, Inter vê reviravolta em negociação por Jan Hurtado, do Boca Juniors

​Buscando nomes para o ataque, o Inter encaminhou nesta sexta-feira (14), a contratação de Gustavo, do Corinthians. O acordo deve ser por empréstimo de uma temporada, com valores em torno de 1,5 milhão de reais. O jogador, inclusive, não foi relacionado pelo Timão para o clássico diante do São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Além de Gustagol, de acordo com a página ​’FutebolNews‘, o Colorado também estaria próximo de anunciar Jan Hurtado, um dos grandes nomes do Boca Juniors. Recentemente, o negócio chegou a ser descartado, já que a equipe argentina não teria interesse em se desfazer do atacante.

Ainda de acordo com o perfil, o acordo deve ser anunciado nos próximos dias. A contratação teria o aval do técnico Eduardo Coudet, já que o atacante foi um dos destaques na última temporada, atuando em 21 jogos, com três gols e uma assistência, totalizando 920 minutos jogados.

Tem mais jogador do Boca Juniors chegando ao Beira-Rio. Jan Hurtado, atacante de 19 anos, está com a negociação encaminhada para ser jogador do Internacional. Negócio deve ser finalizado nos próximos dias.

Anteriormente, a intenção do time gaúcho era o empréstimo até dezembro, já que para selar as tratativas em definitivo, seriam acima dos padrões brasileiros. De acordo com o site Transfermarkt, o atual valor de mercado é de 7 milhões de euros, cerca de 32,5 milhões de reais.