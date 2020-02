Após Tardelli, Dudamel revela que Galo buscará mais um atacante; clube ganha concorrência por Rafael

Neste começo de temporada, o​ Atlético teve quatro reforços anunciados até aqui: os meia-atacantes Hyoran, Dylan Borrero e Savarino e, recentemente, o atacante Diego Tardelli. ​Diante disso, o clube ainda busca mais nomes e conta com o aval do técnico Rafael Dudamel para avançar nas tratativas.

O treinador, inclusive, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), e revelou que, mesmo após contratar Tardelli, ainda buscará um atacante: “Quando falamos com a diretoria, falamos de dois atacantes mais. Tardelli já chegou. Seguimos trabalhando para poder contratar outro atacante importante”, revelou.

O Galo também volta as atenções para o gol e, informações dão fala que Rafael estaria encaminhado. De acordo com o ​’perfil Fala Galo’, o arqueiro conseguiu a rescisão com o Cruzeiro, ficando livre para assinar com a equipe preta e branca. Porém, o Palmeiras também tem interesse.