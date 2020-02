Após três Copas, Sven-Göran Eriksson pode assumir base de clube nordestino

​Mundialmente conhecido por suas passagens em equipes da Europa e, também, por ter trabalhado em três Copas do Mundo (duas comandando a Inglaterra e uma, a Costa do Marfim), Sven-Göran Eriksson pode desembarcar no Botafogo da Paraíba. Sim, o sueco está em negociações com o clube para se tornar uma espécie de manager e assumir as categorias de base.

A notícia veio à tona na manhã desta quinta-feira, quando a própria equipe divulgou em suas redes sociais um vídeo de Eriksson e explicou o fato. Segundo o Belo, na última sexta-feira o ex-jogador norueguês Lars Bakkerud chegou a João Pessoa, por recomendação do ex-treinador, acompanhado do também ex-atleta Anderson Souza, que atuou por muitos anos na Europa e hoje é agente de futebol e investidor. Eles permanecerão na cidade por dez dias, com visitas ao centro de treinamento da equipe paraibana.

A partir disso, há a elaboração de um estudo de viabilidade para se firmar uma parceria e terceirizar a base do clube, com investimentos profissionais e patrimoniais. A conversa entre o presidente Sérgio Meira e Eriksson começou a partir do contato feito pelo ex-jogador Anderson Bicudo, que mora em Campina Grande. Foi ele quem passou o contato de Sousa, que enviou um link com informações sobre as ideias do sueco – este tem a intenção de se aproximar de um time brasileiro, preferencialmente das séries B ou C, mas que tenha boa estrutura. “Dois dias depois do recebimento do link, abri e vi que se tratava de um dos maiores treinadores da Europa, Sven Eriksson. Em seguida me certifiquei que era realmente o Sven e conversei com ele por telefone”, afirmou o presidente. Uma entrevista com dirigentes do Botafogo e emissários de Eriksson ocorrerá nesta sexta-feira.