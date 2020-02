Após vitória de virada, Jorge Jesus “decreta” escolha de titular na dupla de zaga do Flamengo

​O ​Flamengo conquistou o segundo título na temporada ao bater o Boavista, de virada, pelo placar de 2 a 1. Com a vitória, o Rubro-Negro conquistou a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, mesmo disputando grande parte do torneio com a equipe sub-20, em virtude das férias obrigatórias do elenco principal, em virtude da participação no Mundial de Clubes da FIFA em 2019.

Após mais uma taça, o técnico Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva. Perguntado se havia disputa de vaidades dentro do elenco do Mais Querido, o Mister tratou de desmentir. “Dentro da equipe isso (vaidades) não acontece. Se querem arranjar problemas dentro do Flamengo eles têm que ir para outro caminho. Essa conversa, pra mim, não tem cabimento. Sou experiente também fora do jogo”, relatou.

Com o sistema defensivo ainda inconstante em algumas partidas deste início de temporada, o treinador perdeu Pablo Marí para o Arsenal-ING e recebeu os reforços de Gustavo Henrique e Léo Pereira. Perguntado sobre a dupla de zaga, respondeu: “Em condições físicas é o Rodrigo Caio e mais um (dos dois). Ele conhece nossas ideias defensivas e já sabe o que é jogar a Flamengo. A camisa ainda está pesada para o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Mas eles vão se habituar”, confiou.

Por fim, o Mister projetou a partida final da Recopa Sul-Americana, que acontecerá na próxima quarta-feira (26), no Maracanã, contra o Independiente del Valle-EQU. O treinador acredita que poderá ter força máxima no duelo. “Arrascaeta, Rafinha, Bruno Henrique… Principalmente estes três, não sabemos antes se serão recuperados até quarta. Tenho alguma dúvida. Mas estou habituado que o departamento médico do Flamengo faça milagres”, concluiu.