Após vitória sobre URT, Dudamel analisa atuação de equipe e revela alternativas a Cazares

​ Neste domingo (9), o ​Atlético-MG entrou em campo contra a URT, no estádio Zama Maciel, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O atacante Franco Di Santo foi responsável pelo único gol da partida. Após três jogos sem vencer, o placar de 1 a 0 foi importante para o Galo retomar a liderança da competição.

O técnico Rafael Dudamel aprovou o desempenho da equipe. Para a partida em Patos de Minas, o treinador precisou fazer seis mudanças na equipe titular devido ao desgaste físico de alguns atletas. Sendo assim, Michael, Gabriel, Allan e Marquinhos foram mantidos no time. O comandante se diz satisfeito com o resultado. “Me deixa satisfeito a vitória porque mudamos a parte tática e a equipe respondeu bem, funcionou bem”, disse.

Além disso, destacou as mudanças da equipe após a derrota por 3 a 0 para Unión, na última quina-feira (6). “Mudamos de 4-3-3 para o 4-2-3-1 (no primeiro tempo) para dar liberdade ao Dylan (Borrero), que conectava bem com o Marquinhos, o Edinho e o Franco (Di Santo). Tivemos equilíbrio com Ramon Martinez e mais saída de bola com o Allan. A equipe funcionou bem. O rival, por necessidade, apostou muito mais na parte ofensiva”, completou.

O treinador também comentou sobre a ausência de um “camisa 10” e citou alguns jogadores do elenco que podem suprir a lacuna deixada por Cazares, principalmente após a sua lesão. “Savarino, Otero, Hyoran, Bruninho são jogadores desta posição. Estamos trabalhando para todos estarem no melhor nível. Estamos trabalhando fisicamente Otero e Savarino para estarem no melhor nível”, finalizou.

Atlético venceu mas ainda concedeu espaço para o adversário. Em alguns momentos ensaiou subida de marcação, porém, sem pressão suficiente e a linha defensiva distante. URT tentou explorar tal espaço acionando o 11 Kesley, único a tentar algo diferente no jogo. Gramado bem aquém. — Léo Gomide (@LeoGomide) February 9, 2020