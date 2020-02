Apostando no “modelo Sarrafiore”, Inter garante contratação de 3 promessas gringas da base

Sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional busca uma nova forma de jogar. O estilo ofensivo do treinador não pôde ser visto em todas as partidas até o momento, mas deve-se levar em consideração que “Chacho” sequer completou dois meses como técnico do Colorado. Além disso, a chegada do argentino fez o clube voltar os olhos para o mercado sul-americano, onde está agindo na janela de transferências.

Foi assim que o Inter garantiu, recentemente, a contratação de três joias da base, e todos vêm de outros países. O meia-atacante Andrés Amaya, de 18 anos, chega por empréstimo até o final do ano e vem do Atlético Huila, da Colômbia. Segundo informações da imprensa gaúcha, o atleta esteve perto de fechar com o Porto-POR e foi incluído pelo Jornal The Guardian em uma lista das 60 maiores promessas do futebol mundial.

Outro jogador de 18 anos que chega para reforçar as categorias de base do ​Clube do Povo é o atacante argentino Maximiliano Zalazar​, que vem do Boca Juniors-ARG. O seu contrato de empréstimo vai durar por duas temporadas, e, caso o seu desempenho seja satisfatório, o Colorado deverá adquirir os seus direitos junto ao clube argentino. O atleta deverá desembarcar em breve em Porto Alegre.

Fui um crítico da base do Inter nos últimos anos. Mas dou os parabéns pelo trabalho que está sendo feito: títulos, prospecção, jogadores integrados e jogando pelo profissional. Esse é o verdadeiro Celeiro de Ases. — Lucas Collar (@LucasCollar) February 27, 2020

Por fim, o terceiro reforço pensando já no futuro é o centroavante Tomás Luján, que vem do Platense, também da Argentina. Em entrevista para o site ​GaúchaZH, o jogador se disse animado para defender o Inter. “É uma oportunidade muito linda, um desafio muito grande em um clube muito grande. Conheço várias coisas sobre o Inter porque, às vezes, vejo as partidas da Libertadores. Acompanho muito o Paolo Guerrero, que é um dos meus ídolos, além do D’Alessandro”. As contratações têm a análise e o aval do Centro de Análise e Prospecção de Atletas (CAPA) do Inter, ferramenta que auxilia a buscar os jogadores mais promissores para o clube.