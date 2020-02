Apresentado, Autuori fala sobre reforços no Botafogo e projeta time titular com Honda

​O Botafogo apresentou na tarde desta quinta-feira (13), em General Severiano, Paulo Autuori como mais novo treinador do clube. O experiente comandante aceitou o convite ​Alvinegro e retorna ao clube nesta temporada. Durante a entrevista coletiva, o técnico respondeu sobre a contratação do japonês Honda e a projeção do craque na equipe botafoguense; atleta deve estrear no começo de março.

“É um profissional exemplar e nós precisamos de referências assim, tanto dentro quanto fora de campo. Em termos técnicos vai agregar muitíssimo ao grupo. Foi uma tirada de mestre do grupo a contratação dele em todos os sentidos. Se eu falar japonês com ele, vou contra aquilo de pensar no futebol como um todo. A gente pode falar em outro idioma, ele fala quatro. Num deles posso dar uma beliscadinha”, explicou o comandante.

O treinador também diz ressaltou que gosta de trabalhar com uma equipe qualificada e com padrões técnicos definidos, mas que não irá exigir os dirigentes a fazer loucuras para trazer reforços de peso: “Isso não me assusta em nada. Dentro da perspectiva, estou tranquilo e consciente”.

Autuori também projetou um time do Fogão mais ofensivo e com mais objetividade em campo.

“O que me preocupa é a ditadura da maneira como você tem que jogar. Exigem que você jogue de uma única maneira: pressionando alto e jogando de trás. O jogo de futebol pode ser interpretado de outras formas. Não vou permitir essa ditadura de maneira nenhuma. Minhas equipes sempre tentaram jogar futebol, faz parte da minha essência. Não me permito ficar acuado esperando agir”, completou o técnico.