Artilheiro da Champions, Lewandowski tem lesão confirmada; prazo para retorno preocupa

Na tarde da última terça-feira (25), o Bayern de Munique visitou o Stamford Bridge e deu uma verdadeira aula de futebol no Chelsea, vencendo o jogo de ida pelas oitavas da ​Champions por 3 a 0. Contudo, nem tudo foi notícia boa para o torcedor do gigante alemão.

Além da lesão de Coman no decorrer da partida – o jovem francês sentiu a coxa após uma arrancada e precisou ser substituído -, o Bayern ainda confirmou que Robert Lewandowski, seu principal jogador e goleador máximo da Champions e da Bundesliga 2019/20, sofreu uma lesão de média gravidade: trata-se de uma fissura na articulação do joelho esquerdo.

A contusão foi diagnosticada nesta quarta-feira (26) após a realização de exames médicos mais detalhados. Além de dez dias de imobilização na área, o jogador estará liberado para atividades regenerativas. O tempo de recuperação estipulado pelo clube é de quatro semanas, prazo que, se confirmado, tirará o jogador de combate por no mínimo seis partidas: quatro pela Bundesliga – Hoffenheim (F), Augsburg (C), U. Berlin (F) e Eintracht (C) -; as quartas da Copa da Alemanha contra o Schalke 04 e a volta contra o Chelsea pelas oitavas da Champions.