As 10 ligas nacionais com maior média de cartões por jogo do mundo

​Qual a liga nacional mais violenta do mundo? E qual é aquela na qual os jogadores mais se respeitam? Pois é…às vezes é difícil fazer uma análise criteriosa sobre isso, mas o ​CIES Football Observatory, tomando por base o número de cartões amarelos e vermelhos aplicados ao longo da temporada 2019 (para aqueles campeonatos que tomam por base o ano tradicional para elaborar seus calendários) ou 2019/2020 (até 17 de fevereiro, para as competições que começam e terminam na metade de cada ano), realizou este levantamento.

POSIÇÃO​ PAÍS​ AMARELOS​ VERMELHOS​ MÉDIA FINAL​ ​1º ​Bolívia ​0,48 ​6,53 ​7,01 ​2º Uruguai​ ​0,54 ​6,07 ​6,61 ​3º ​Guatemala ​0,37 ​6,07 ​6,44 ​4º ​El Salvador ​0,50 ​5,92 ​6,42 ​5º ​Colômbia ​0,32 ​6,10 ​6,42 ​6º ​Ucrânia ​0,43 ​5,76 ​6,19 ​7º ​Equador ​0,43 ​5,74 ​6,17 ​8º ​Peru ​0,44 ​5,65 6,09​ ​9º ​Argentina ​0,37 ​5,51 ​5,88 ​10º ​Itália ​0,31 ​5,51 ​5,82 ​38º ​Brasil ​0,26 ​4,51 ​4,77

Ao analisar as 92 principais ligas do planeta, chegou à seguinte conclusão: o ito das dez disputas com mais cartões são da América Latina. O Campeonato Boliviano lidera este ranking, com média de 7,01 cartões por partida. Uruguai (6,61) e Guatemala (6,44) completam o top 3. Além deles, as ligas de El Salvador (4º, com média de 6,42) Colômbia (5º, 6,42), Equador (7º, 6,17), Peru (8º, 6,09) e Argentina (9º, 5,88) figuram no top 10 da lista. No extremo oposto, três das cinco ligas com menos cartões são da Ásia: Japão (2,26), Vietnã (3,36) e Coréia do Sul (3,47).