As 5 duplas que mais marcaram gols nas principais ligas europeias em 2019/20

Alguns velhos conhecidos das listas anuais de artilheiros, e outros que estão surpreendendo o mundo. Quer saber quais duplas marcaram mais gols em campeonatos nacionais nessa temporada entre as cinco principais ligas do Velho Continente? Confira a lista:

5. Mbappé/Neymar (PSG): 29 gols

Possivelmente a melhor dupla de ataque da atualidade, ambos jogadores são velozes e contam com habilidade muito acima da média. Além disso, o entrosamento em campo fica evidente, considerando a quantidade de assistências que um fornece ao outro. Como no confronto contra o Borussia Dortmund, pela Champions League, em que Mbappé deixou o brasileiro sem goleiro, só para empurrar para as redes e correr para o abraço. Se Neymar conseguir se manter longe das lesões, essa dupla tem tudo para se destacar em todas as competições da temporada.

4. Werner/Sabitzer (RB Leipzig): 29 gols

Timo Werner está numa temporada iluminada pelo RB Leipzig. As boas atuações do centroavante chamaram atenção do Liverpool, que já planeja uma proposta para conseguir levá-lo na próxima janela. Sabitzer é uma ótima surpresa que vem brilhando e marcando belos gols. Ambos eram “desconhecidos” em times de pequena expressão e, hoje, são destaques incontestáveis no “time sensação” da Alemanha.

3. Messi/Suarez (Barcelona): 29 gols

O uruguaio estava em uma boa temporada até sua lesão. Diante da ausência de uma referência no ataque, Messi assumiu a responsabilidade de carregar o piano do Barcelona, fato que garante a terceira colocação da dupla na lista, mesmo sem Suarez participar de uma partida há mais de um mês. Recentemente, o “E.T” marcou 4 gols em um jogo só, chegando à marca de 18.

2. Lewandowski/Gnabry (Bayern de Munique): 35 gols

Empatados em primeiro lugar com a próxima da lista, a dupla do Bayern é letal em todos sentidos. Lewandowski continua jogando em alto nível, mantendo a média de mais de um gol por jogo, com 25 gols em 23 partidas. Além disso, o polonês está muito bem acompanhado por Gnabry, que está em sua melhor temporada da carreira, sendo destaque não só em gols, mas também com 8 assistências.

1. Immobile/Caicedo (Lazio): 35 gols