As 6 estatísticas mais incríveis do jovem Erling Haaland

​Ele tem apenas 19 anos de idade, mas já conquistou o mundo por seu faro artilheiro e talento nato. Suas atuações e principalmente seus números já levantam um debate interessante: ​Erling Haaland é o centroavante jovem mais dominante do mundo desde o Ronaldo ‘Fenômeno’ dos tempos de PSV/Barcelona? A resposta para esta pergunta varia, mas as estatísticas do garoto norueguês provam que esta ‘comparação’ não é nada exagerada. Confira:

39 gols em 29 partidas

A temporada 2019/20 do atacante é simplesmente fora do comum. Entre os meses vestindo a camisa do RB Salzburg (AUS) e as primeiras semanas de Borussia Dortmund – que o contratou durante a janela de transferências de janeiro -, foram 29 partidas jogadas e o número surreal de 39 bolas na rede, média de 1,3 gols/jogo.

10 gols na Champions League

Jogar a ​Champions League era um dos sonhos do garoto norueguês, e logo em sua edição de estreia, ele já desponta como candidatíssimo à artilharia. São dez gols anotados em sete jogos disputados pela competição europeia, empatado com Lewandowski (Bayern) entre os principais goleadores. Haaland, por sinal, tornou-se o atleta a precisar de menos partidas para chegar ao ‘duplo-dígito’ de gols na história do torneio.

5 gols em 56 minutos

Ainda se ambientando ao novo clube e aos novos companheiros, o centroavante abriu o mês de fevereiro como reserva de Lucien Favre. A titularidade foi inevitável após o camisa 17 entrar no decorrer de duas partidas pela Bundesliga e anotar nada menos que cinco gols: três em 20 minutos contra o Ausgburg e outros dois em 36 minutos contra o Colônia.

11 gols em 13 finalizações certas

O índice de aproveitamento de Erling Haaland nas conclusões é violentíssimo, ou seja, ele não precisa de inúmeras oportunidades para balançar as redes. Desde que estreou pelo Borussia Dortmund, o atacante finalizou 13 vezes na direção da meta adversária. 11 delas, entraram.

9 gols em uma só partida

Acredite se quiser: Haaland já anotou nove tentos em uma só partida. E não foi amistoso não, foi em um jogo oficial pela Copa do Mundo Sub-20, no ano passado. A pobre vítima da ‘fome’ de Haaland foi a Seleção de Honduras, batida pela Noruega por surreais 12 a 0. Não preciso nem dizer que o centroavante terminou a competição como grande artilheiro, né?

60 metros percorridos em 6,64 segundos

Haaland quebra todos os estereótipos. O atacante mede 1,90m, mas passa longe de ser um jogador lento e pesado. A prova de sua enorme velocidade veio na partida contra o Paris Saint-Germain, no último meio de semana: em contra-ataque de sua equipe, ele percorreu 60 metros em 6,64 segundos. Se seguisse esse ritmo, faria 100 metros em surreais 11 segundos.