As alterações na programação da Globo durante o Carnaval – Bastidores

Globo, Globoplay, G1 e GloboNews fazem transmissão especial para os foliões.

Blocos nas ruas de várias capitais, desfiles das grandes escolas de samba, trios elétricos em Salvador, tradição e mistura de ritmos em Recife e Olinda. O Carnaval se espalha pelos quatro cantos do país, mostrando a força da festa mais popular e democrática do país. Toda equipe de jornalismo da Globo e suas afiliadas está mobilizada para fazer uma grande cobertura do evento, com flashes durante todo o dia, na Globo, no G1, na GloboNews e no Globoplay. Uma cobertura em todas as plataformas, do tamanho da paixão dos brasileiros por uma das maiores festas do planeta.

Nesta sexta-feira, dia 21, e no sábado, dia 22, o espetáculo das escolas de samba enche de luz e cor a Marquês de Sapucaí e o Sambódromo do Anhembi. A transmissão dos desfiles começa depois do “BBB20” na Globo. G1 e Globoplay acompanham a movimentação nos Sambódromos desde o início da noite. Na transmissão do Grupo Especial de São Paulo, que a Globo exibe para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro, uma novidade: a jornalista Michelle Barros se junta a Chico Pinheiro e aos comentaristas Aílton Graça, Celso Viáfora e Alemão do Cavaco. Cerca de 450 profissionais e 30 câmeras mostram todos os detalhes da festa. Já a capital carioca acompanha os desfiles da Série A. O comando é da dupla Pedro Bassan e Mariana Gross, e os comentários, de Lucinha Nobre e Leonardo Bruno.

No sábado, o “É de Casa” entra no clima de Carnaval com a apresentação de um bloco de carnaval e dicas de maquiagem, camisetas customizadas e uma receita que será servida aos convidados de um camarote na Sapucaí. No “SóTocaTop Verão”, Lexa, Diogo Nogueira, Felipe Araújo e o Trio Elétrico – formado pelos cantores Reinaldo (ex-Terra Samba), Gilmelândia (ex-Banda Beijo) e Ninha (ex-Timbalada) – se juntam aos apresentadores Ludmilla e Mumuzinho para a balada mais carnavalesca da tarde. No repertório, as tradicionais marchinhas se misturam a ritmos como axé, sertanejo e pop.

No domingo, o “Esporte Espetacular” prova que esporte e Carnaval podem formar uma bela mistura. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta é tema da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, da Série A do Rio de Janeiro. O enredo “Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim” conta a história de vida da craque, desde a infância em Dois Riachos, em Alagoas, até o sucesso nos gramados do mundo. A equipe do programa mostra a preparação da jogadora, a passagem pela Sapucaí e os bastidores do desfile. Também em clima de Carnaval, o ‘Fantástico’ faz entradas ao vivo da Marquês de Sapucaí, de Salvador e de Recife, e investiga as principais características da voz de três intérpretes de samba para descobrir o que eles têm de especial para aguentar cantar com disposição durante os 75 minutos de desfile.

Depois do Fantástico, entram em cena as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em transmissão da Globo para todo o Brasil. No G1 e no Globoplay, a transmissão começa no início da festa. Como nos últimos quatro anos, Fátima Bernardes e Alex Escobar apresentam os desfiles no domingo e na segunda, ao lado dos comentaristas Milton Cunha e Pretinho da Serrinha. Mais de mil profissionais da Globo estarão no Sambódromo e 30 câmeras mostram cada detalhe dos desfiles.

Enquanto a Fátima está no Sambódromo, Cissa Guimarães e André Curvello comandam o “Encontro com Fátima Bernardes” na segunda e na terça-feira, mostrando o que está por trás do espetáculo da Sapucaí. Integrantes das escolas de samba do Rio de Janeiro saem da Avenida e vão direto para o palco da atração. Uma reportagem fala sobre sobre os cuidados que as pessoas devem ter durante a folia e André Curvello mostra o que aprendeu nas aulas particulares com um aderecista.

Na terça e na quarta, é hora de abrir os envelopes para conhecer os campeões do Carnaval. A Globo transmite a apuração do desfile paulista, apenas para o estado de São Paulo, na tarde de terça-feira, dia 25; e a do Carnaval carioca, na quarta-feira, dia 26, para todo o país. As equipes de reportagem estarão espalhadas pelas quadras das escolas de samba mais cotadas aos títulos para acompanhar toda a emoção dos integrantes.

E no sábado, dia 29, o melhor do Carnaval carioca volta a desfilar em clima de consagração. G1 e Globoplay transmitem, ao vivo, a partir das 21h30, o Desfile das Campeãs do Rio, com apresentação de Diego Haidar e comentários de Daniel Targuetta, com participação de Milton Cunha direto da Sapucaí.

Globoplay e G1 no Carnaval

No Globoplay e no G1 também será possível acompanhar, ao vivo e de graça, o melhor do Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, a alegria dos trios elétricos de Salvador, dos blocos mais tradicionais de Pernambuco pelas ruas e ladeiras de Recife e Olinda, além do carnaval de rua de Belo Horizonte e Maranhão. As íntegras dos desfiles das escolas do Rio e de São Paulo ficarão disponíveis para quem quiser rever sua escola favorita no Globoplay.

Na página especial de Carnaval do G1 (https://g1.globo.com/carnaval/2020/), estão disponíveis as agendas de blocos divididas por região, data e horários; ensaios exclusivos com as musas das escolas de samba; e registros dos momentos mais marcantes da folia por todo o Brasil em fotos e vídeos. Mais de 60 profissionais estão envolvidos na cobertura, que tem como um dos destaques a série “Aprenda Antes do Carnaval”, com dicas de como não passar perrengue nos blocos e sugestões para fantasias sustentáveis.

GloboNews tem estúdio especial no Camarote da Veveta

Além de mostrar cada detalhe da folia, com equipes entrando ao vivo de norte a sul do país, a GloboNews traz uma novidade para a cobertura do Carnaval 2020: um estúdio dentro do Camarote da Veveta, espaço exclusivo da cantora Ivete Sangalo, que estreia no Circuito Barra Ondina do carnaval de Salvador. Na transmissão da folia, haverá interação entre a equipe de âncoras no local e repórteres em vários pontos da cidade.

Na segunda-feira, a apresentadora Maria Beltrão terá a companhia do tradicional Samba do Trabalhador, do Clube Renascença, no “Estúdio I”. Na terça-feira de Carnaval, o “Arquivo N” levanta a polêmica em torno das marchinhas. Se antes eram presença confirmada nos bailes, hoje são tema de debates: as letras carregam palavras de preconceito ou sintetizam apenas diversão? Na quarta-feira, o “Edição das 16h” mostra que a festa não acaba em cinzas e acompanha ao vivo o bloco “Vagalume O Verde”, que toca clássicos do samba na viagem do tradicional bondinho do Pão de Açúcar.

Alterações na programação da Globo

Nas noites desta sexta-feira e sábado, a Globo exibe os desfiles das escolas de samba de São Paulo para todo o país, exceto Rio de Janeiro, que acompanha os desfiles da Série A carioca. As transmissões começam depois do “Big Brother Brasil”. A Globo não exibe o “Jornal da Globo” e o “Corujão” na sexta; e “Via Brasil”, “Altas Horas”, “Supercine” e “Corujão” no sábado.

No domingo, dia 23, o “Big Brother Brasil” vai ao ar após o “Domingão do Faustão”. A transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro começa logo após o “Fantástico”. Não serão exibidos “Domingo Maior”, “Cinemaço”, “Corujão” e o “Hora 1” de segunda-feira. Na noite de segunda, a Globo deixa de exibir “Tela Quente”, “Jornal da Globo”, “Corujão” e o “Hora 1” da terça.

Nas tardes de segunda-feira e terça-feira, a Globo exibe, somente para o Rio de Janeiro, os melhores momentos dos desfiles do Grupo Especial carioca após o “Jornal Hoje”, deixando de exibir o “Se Joga” nesta praça.

Na tarde de terça-feira, dia 25, a Globo exibe após o “Jornal Hoje”, apenas para São Paulo, os melhores momentos dos desfiles do Grupo Especial paulista, seguido da apuração. Neste dia, “Se Joga”, “Sessão da Tarde” e “Vale a Pena Ver de Novo” não serão exibidos para esta praça. Na quarta-feira, dia 26, a Globo exibe, para todo o Brasil, a apuração dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, depois do “Vale a Pena Ver de Novo”. Neste dia, “Sessão da Tarde” não será exibida.

Com informações da Comunicação Globo.