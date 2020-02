Às vésperas de estreia na Libertadores, dois titulares de Renato deixam treino do Grêmio mais cedo

​O ​Grêmio deu continuidade, na tarde desta quarta-feira (26), em sua preparação para a estreia no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Já de olho na abertura da fase de grupos da Copa Libertadores da América, no próximo meio de semana, o Tricolor volta a campo no sábado (29), para encarar o Juventude. Depois de ser derrotado pelo Caxias, a equipe vai em busca da Taça Francisco Novelletto para seguir sonhando com o tri do Estadual.

A atividade de hoje realizada no CT Luiz Carvalho teve duas novidades importantes. O zagueiro Pedro Geromel, cortado do duelo com o Caxias, deu mais um passo importante para retornar diante do Juventude. Já o meio-campista Jean Pyerre, que não atua há mais de cinco meses, está recuperado de lesão e treinou normalmente, muito próximo de retornar aos gramados.

No entanto, nem tudo são flores para Renato Portaluppi. O treinador ganhou dois motivos para se preocupar visando, principalmente, o duelo da próxima terça-feira (3), contra o América de Cali, na Colômbia, pela Libertadores. Dois titulares absolutos, Matheus Henrique e Everton, deixaram o treinamento mais cedo. O meio-campista conversou com integrantes do departamento médico antes de deixar o gramado.

Já o atacante, que teria sentido um desconforto no tornozelo direito, se dirigiu aos vestiários acompanhado do Dr. Márcio Dornelles. As informações são do repórter e setorista Paulo Nunes, da Rádio Grenal. Para a partida contra o Juventude, marcada para as 11h de sábado, Renato pode promover mudanças no time. Na lateral-esquerda, Caio Henrique é candidato a substituir Bruno Cortez, criticado pela torcida, enquanto que no meio de campo o treinador pode abrir mão do esquema com três volantes e promover a entrada de Jean Pyerre ou Thiago Neves.