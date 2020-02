Assaí Atacadista tem vagas de emprego em 6 estados; veja quais são e confira os cargos

Interessados devem se inscrever antes que as vagas sejam preenchidas

O Assaí Atacadista tem vagas de emprego em PB, SP, PE, BA, MG e DF! Saiba mais; uma das vagas pode ser sua!

Sobre a empresa

“Muito prazer, somos o Assaí Atacadista, empresa de atacado de autosserviço parte dos grupos GPA Alimentar no Brasil e Casino na França. Com 166 lojas pelo Brasil e em forte ritmo de expansão, nossos quase 41 mil colaboradores têm paixão por atender nossos clientes, desde pequenos e médios comerciantes e transformadores até consumidores finais que buscam por variedade e economia nas compras de grande volume. Somos uma empresa que zela pela simplicidade, valoriza o Ser Humano e acredita no poder da diversidade e inclusão. Para nós, o crescimento de Nosso Negócio só é válido se a Nossa Gente crescer junto. O investimento na capacitação e qualificação das pessoas evolui a cada dia, juntamente com a oportunidade de carreira.

#VemserAssaí e faça parte do atacadista que mais cresce no Brasil!”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis hoje (03/02/2020) são:

Aprendiz Operador de Caixa

Atendente – Passaí – LJ77

Banco de Talentos – Corporativo

Banco de Talentos – Exclusivo PCD

Banco de Talentos – Loja e CD

Chefe de Seção I Camara Fria – LJ77

Consultor de RH Regional Pleno

Coordenador de Facilities

Coordenador de Prevenção Perdas NE

Empacotador

Encarregado de Mercearia – Jabaquara/SP

Engenheiro de Segurança do Trabalho – BA/SE

Gerente de Planejamento Estratégico

Operador de Caixa

Operador de Empilhadeira

Operador de Loja

Operador de Loja (Caixa)

Operador de Loja – FLV

Operador de Loja – Mercearia

Operador de Loja Pleno.

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: assai.gupy.io.

