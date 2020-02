Atacante do Fla é parado em blitz no Rio e vira alvo de investigação; entenda

​Notícia preocupante para o ​Flamengo. Na madrugada de sexta para sábado (29), o atacante Bruno Henrique foi parado por uma blitz da ‘Lei Seca’ na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por se recusar a realizar o tradicional teste do bafômetro – que detecta os traços de álcool no sangue na hora da abordagem -, o jogador rubro-negro foi multado.

Contudo, a situação pode se tornar mais grave para o camisa 27. Como destaca o ​G1, Bruno Henrique está sob investigação por conta do documento apresentado pelo próprio na hora da abordagem. De acordo com os investigadores, o atacante portava uma carteira de habilitação (CNH) de São Paulo, que não constava no sistema do Detran.

O documento está sendo avaliado pela perícia. Caso haja confirmação de que se trata de um documento falso, Bruno Henrique poderá ser indiciado. Uso de documentação falsa é crime, com pena prevista de até seis anos de reclusão.