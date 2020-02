Atacante do United é mantido em incubação por suspeita de coronavírus

​A preocupação com o surto de coronavírus chegou a um dos maiores clubes do mundo. De acordo com o jornal inglês ​Mirror, o atacante Odion Ighalo foi proibido de trabalhar no Centro de Treinamento do Manchester United.

O atleta nigeriano chegou recentemente do Shanghai Shenhua, da China. Por isso, existe o temor de ele possa estar com a doença. Diante deste cenário e até para prevenir funcionários do clube, o jogador está treinando no Centro Nacional de Taekwondo, que fica localizado ao lado do Etihad Stadium, casa do rival Manchester City, onde será mantido em incubação por um total de 14 dias.

Nesta sexta-feira, existe a possibilidade de que Ighalo possa se juntar ao restante do grupo, que retorna de viagem após um período de intertemporada em Marbella, na Espanha. Assim, o jogador, que desembarcou em Old Trafford no encerramento da janela de transferências de inverno, em janeiro, vive a expectativa, também, de se preparar o estar à disposição para o duelo contra o Chelsea, na próxima segunda-feira, pela Premier League.