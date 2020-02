Atacante se aproxima do Galo, mas dirigente destaca: “Nada foi finalizado”

​Próximo do Galo! Em meio à avançada negociação, o Real Salt Lake City, dos Estados Unidos, preza por cautela e aguarda desfecho da transação para falar sobre a venda do atacante Jefferson Savarino para o ​Atlético-MG . A diretoria mineira espera o venezuelano em Belo Horizonte para concluir a transferência.

Queria Soteldo, mas vou ter que me contentar com Severino — Volta, Cazares! #VoltaCazares (@camgalo1908) February 6, 2020

Em conversa com o ​UOL Esporte, o diretor de relações públicas do clube norte-americano, Matt Gaschk, optou por um discurso mais ponderado em relação ao momento da negociação do atleta de 23 anos e destacou: “Nada foi finalizado até o momento”.

O dirigente acrescentou que o atacante ainda não viajou para o Brasil e que o clube espera a negociação avançar para liberar Savarino. “Enquanto o negócio não estiver totalmente concluído, não posso dar certeza [sobre a viagem]”, afirmou.

Jefferson Savarino deve assinar com o Galo por até quatro temporadas. O Atlético deve pagar 2 milhões de dólares (cerca de R$8,56 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Real Salt Lake City vai permanecer com os outros 40%.