Até hoje! Polícia Civil encerra inscrições para 300 vagas; Até R$8.698,78

A Polícia Civil recebe até esta segunda-feira, 10 de fevereiro, as inscrições do novo edital de concurso público (Concurso Polícia Civil) para o preenchimento de 300 vagas no cargo de Escrivão de Polícia. Vale lembrar que neste concurso são oferecidas 225 para ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência (PCD).

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (CEBRASPE) tem a responsabilidade do certame. Os aprovados vão atuar no Distrito Federal.

Para concorrer a uma das vagas de Escrivão no concurso, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário será de R$ 8.698,78, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Escrivão da PC-DF deverá desempenhar as atividades previstas na Lei Federal nº 4.878/1965, tais como atividade de nível superior com atribuições relativas ao cumprimento das formalidades legais de polícia judiciária necessárias aos inquéritos, termos circunstanciados, sindicâncias, processo administrativo disciplinar e demais serviços cartorários de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 100 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009.

Inscrição Concurso PC DF 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 22 de janeiro de 2020 e 18 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora (http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao). A taxa de inscrição vai custar R$199,00.

Etapas Concurso PC DF 2019/2020

A primeira etapa do concurso público vai contar com as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PC-DF.

A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Todas as etapas, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizadas no Distrito Federal.

Provas Concurso PC DF 2019/2020

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 15 de março de 2020, no turno da tarde. Na data provável de 6 de março de 2020, será publicado no Diário Oficial e divulgado no site da banca, o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

Provas Objetivas

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados.

O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico da banca, a partir das 19 horas da data provável de 17 de março de 2020 (horário oficial de Brasília/DF). O edital de resultado provisório nas provas objetivas será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico da banca.

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Provas Discursivas

A prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas da atualidade. A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no edital.

O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto – o qual será gravado em áudio – especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.

A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.

O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico da banca, a partir das 19 horas da data provável de 17 de março de 2020 (horário oficial de Brasília/DF).

Prova Prática de Digitação

Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva.

Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado.

Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação.

Prova de Capacidade Física

PROVA SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TESTE DINÂMICO DE BARRA Mínimo: 3 repetições – TESTE ESTÁTICO DE BARRA – Mínimo em suspensão: 10 segundos FLEXÃO ABDOMINAL Mínimo: 36 repetições Mínimo: 27 repetições TESTE DE MEIO-SUGADO Mínimo: 20 repetições Mínimo: 15 repetições TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS Distância mínima: 2.400 metros Distância mínima: 2.000 metros

O prazo de validade do concurso vai se esgotar após 18 meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

