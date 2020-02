Athletic Bilbao x Barcelona | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Vivendo um momento de pequena turbulência na temporada – perda de liderança em ​La Liga, lesões e atuações abaixo da média -, o Barcelona aposta suas fichas na Copa do Rei, torneio no qual é o maior campeão. Pelas quartas de final da edição de 2019/20, o time catalão terá o Athletic Bilbao pela frente, segundo maior vencedor desta competição. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre este confronto, a ser definido em jogo único:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Athletic Bilbao x Barcelona ​Motivo: ​Quartas de final da Copa do Rei 2019/20 ​Data: ​06/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​San Mamés, em Bilbao (ESP) ​Árbitro: ​Juan Martínez Munuera ​Onde assistir: ​Sem transmissão

Prováveis escalações

​Provável Athletic: ​Simon; Capa, Alvárez, Martínez, Berchiche; D.Garcia, Lopez; Iñaki Williams, R.Garcia, Muniain; Villalibre. ​Provável Barcelona: ​Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Firpo; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Dono de 24 taças de Copa do Rei, o clube basco chega para este confronto eliminatório com seu elenco quase completo à disposição. O treinador Gaizka Garitano só não pode contar com o defensor Oscar de Marcos (lesionado) e com o goleiro Herrerin, que cumpre suspensão após ter sido expulso no duelo de oitavas de final.

Pelo lado do Barcelona, Quique Setién acumula problemas e dores de cabeça relativas à saúde do elenco. Seu goleiro reserva, Neto, segue se recuperando de uma lesão no tornozelo, enquanto Arturo Vidal tem um problema muscular e também está fora. Mas a situação mais preocupante envolve o ataque, já que ​Luis Suárez e Ousmane Dembélé estão no DM.

Últimos cinco jogos

​Athletic Bilbao Barcelona​ ​Athletic Bilbao 1 x 1 Celta de Vigo (19/1) ​Barcelona 1 x 0 Granada (19/1) ​Elche 1 (4) x (5) 1 Athletic Bilbao (22/1) – Copa ​Ibiza 1 x 2 Barcelona (22/1) – Copa ​Espanyol 1 x 1 Athletic Bilbao (25/1) ​Valencia 2 x 0 Barcelona (25/1) ​Tenerife 3 (2) x (4) 3 Athletic Bilbao (28/1) – Copa ​Barcelona 5 x 0 Leganés (30/1) – Copa ​Athletic Bilbao 0 x 2 Getafe (02/2) ​Barcelona 2 x 1 Levante (02/2)

Nono colocado em La Liga 2019/20, o Athletic Bilbao não vive fase tão inspiradora: soma uma derrota e quatro empates nos últimos cinco compromissos do Espanhol. Tem avançado na Copa do Rei sempre ‘com emoção’, precisando dos pênaltis nas últimas duas eliminatórias. O que aumenta a esperança do clube basco neste confronto de quartas é que o Barça também não inspira confiança, dependendo fortemente de ​Lionel Messi para se manter na briga pelos torneios nacionais.