Athletic Bilbao x Granada | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

A insana e ​imprevisível Copa do Rei de 2019/20 – marcada pelo protagonismo de clubes pequenos e médios -, chega às semifinais nesta quarta (12), quando Athletic Bilbao e Granada inauguram a penúltima rodada do principal mata-mata nacional. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo de ida, a ser disputado em San Mamés:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Athletic Bilbao x Granada ​Motivo: ​Jogo de ida das semifinais da Copa do Rei 2019/20 ​Data: ​12/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP) ​Árbitro: ​Hernández Hernández (ESP) ​Onde assistir: ​ESPN

Prováveis escalações

​Provável Bilbao: ​Simón; Yuri, Martínez, Yeray, Capa; Dani Garcia, Unai López, Ibai Gómez, Raul Garcia, Muniain; Iñaki Williams. ​Provável Granada: ​Rui Silva; Neva, Duarte, Germán, Díaz (Foulquier); Herrera, Gonalons, Machís (Vadillo), Fernández, Puertas; Roberto Soldado.

Clube tradicional dono de 24 conquistas de Copa do Rei – segundo maior campeão, atrás apenas do Barcelona -, o Bilbao chega para este compromisso decisivo sem baixas por lesão ou suspensos. No comando do ataque, está sua principal estrela: ​Iñaki Williams, centroavante de 25 anos autor do gol que classificou o time basco para as semifinais.

Pelo lado do Granada, a situação não é tão tranquila a nível de elenco: Quini e Fede Vico seguem no departamento médico, enquanto Angel Montoro e Alex Martínez são dúvida para o duelo. A grande esperança de gols da equipe de Diego Martínez é o experiente atacante Roberto Soldado, que vive ótima fase.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Athletic Bilbao ​Granada ​Espanyol 1 x 1 Athletic Bilbao (25/01) ​Sevilla 2 x 0 Granada (25/01) ​Tenerife 3 (2) x (4) 3 Athletic Bilbao (28/01) ​Badajoz 2 x 3 Granada (29/01) ​Athletic Bilbao 0 x 2 Getafe (02/02) ​Granada 2 x 1 Espanyol (01/02) ​Athletic Bilbao 1 x 0 Barcelona (06/02) ​Granada 2 x 1 Valencia (04/02) ​Real Sociedad 2 x 1 Athletic Bilbao (09/02) ​Atlético de Madrid 1 x 0 Granada (08/02)

Com 31 e 30 pontos respectivamente, Bilbao e Granada ocupam posições intermediárias na tabela de classificação de ​La Liga 2019/20: os bascos estão na nona posição, enquanto o time da Anzaluzia é o décimo colocado. Muito em função deste cenário, a grande esperança dos dois clubes nesta temporada é a Copa do Rei. Para chegar até as semifinais, o Bilbao eliminou: S. River, Elche, Tenerife e Barcelona; já o Granada venceu Tamaraceite, Badalona, Badajoz e Valencia, este último, atual campeão do torneio nacional.