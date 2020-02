Athletico faz proposta e disputa com Palmeiras destaque do Vasco avaliado em R$ 165 milhões

​Apesar da manutenção de Rony, o ​Athletico vai ao mercado em busca de um atacante. O setor é um dos principais alvos do técnico Dorival Júnior, que espera definições em breve quanto a novos nomes. Paulo André, diretor-executivo de futebol, também não descarta nomes do futebol sul-americano.

Nesta sexta-feira (07), surgiram boatos de uma possível negociação por Ramón Ábila, do Boca Juniors. Porém, de acordo com o jornalista ​Tiago Marchezin, que traz notícias exclusivas dos bastidores do Rubro-Negro, o negócio é somente especulação: “ Começaram especulações sobre Ramón Ábila. Falei com o empresário dele e ele foi bem seco: nada”, revelou.

Outro nome bastante falado nos bastidores foi o de Marrony, do Vasco. De acordo com o site ‘ ​Lance’, o Furacão fez uma oferta ao Cruz-maltino pelo destaque, porém, as negociações não avançaram. O portal ainda destaca que o Palmeiras também tentou e não obteve sucesso. O jogador é tido como um dos grandes destaques da equipe carioca.

Em meio a novela Rony, Furacão havia feito proposta por Marrony, do Vasco. Entretanto, o negócio não andou depois da renovação do camisa 7.https://t.co/BwhEsGI0m0 — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) February 7, 2020

