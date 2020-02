Athletico-PR altera termos em negociação com Rony; empresário atualiza situação

Segue a novela. Após muitos capítulos, ​Athletico-PR e Rony ainda não chegaram a um acordo para renovação contratual. Depois de temporadas de destaque com a camisa do Furacão, o atacante foi procurado por outros clubes neste início de temporada e chegou a ser afastado do elenco em Curitiba. As duas partes se reaproximaram nas últimas semanas e alinhavaram um acerto. No entanto, as tratativas tiveram uma reviravolta.

​Ontem, sexta-feira (7), uma reunião no Paraná deveria servir para a assinatura do novo contrato, o que acabou não acontecendo. Segundo informação publicada pela ​Gazeta Esportiva, a diretoria do Athletico-PR, que havia cedido na negociação para chegar a um acordo, voltou a apresentar condições que desagradaram Rony. A expectativa é de que um novo encontro ocorra no início da semana.

O Furacão negou pagar uma comissão ao empresário do atleta, além de pedir um prazo de dez dias úteis para quitar o valor referente a luvas do atacante. Além disso, o clube exigiu que o vínculo com o novo salário estabelecido só entrasse em vigência no próximo mês de abril. A renovação de contrato só deverá ocorrer caso a diretoria do Athletico–PR se disponha a seguir o acordo encaminhado antes da última reunião.

Apesar desse novo Imbróglio entre Rony e Athletico, as duas partes dizem que está tudo muito bem encaminhado e que apenas resta um “pequeno detalhe” para a renovação ser assinada. Porém, esse pequeno detalhe pode travar tudo se não for resolvido rapidamente. ️ | @gui__moreira pic.twitter.com/xZ91pUnZ2O — El Paranaense (@El__Paranaense) February 8, 2020

​​As boas atuações de Rony despertaram o interesse de dois rivais paulistas nos últimos meses. A possibilidade de saída para o Corinthians esfriou após o Timão não apresentar condições de cumprir com promessas. Já o Palmeiras tentou convencer o Athletico-PR com duas propostas, uma delas de 6 milhões de euros (cerca de R$ 28,3 milhões) por 50% dos direitos econômicos, oferecendo um alto salário e luvas ao atacante. O Furacão venceu a disputa e ficou próximo de renovar o contrato, que vai até junho de 2021, igualando os vencimentos que o Verdão se dispôs a pagar, além de luvas de US$ 1 milhão (R$ 4,32 milhões).

Empresário se manifesta

​Em entrevista ao blog da jornalista Nadja Mauad, no site Globoesporte.com​, o empresário de Rony, Hércules Júnior, atualizou a situação e tranquilizou a torcida. “Conversamos bastante com o Athletico. A proposta foi muito boa para o Rony, que se deu muito bem aqui. Aparamos arestas e agora está tudo certo. O Rony assina o novo contrato na segunda-feira e já disse para avisar que quer continuar fazendo história no Athletico”, destacou.