Athletico se movimenta para acertar nova renovação após Thiago Heleno; Rony aguarda direção

​A diretoria do Athletico-PR tem se movimentado para valorizar os principais jogadores do elenco, como também para se proteger do assédio de outros clubes. Depois de muitas especulações envolvendo o atacante Rony, que tem negociação encaminhada para permanecer em Curitiba, o Furacão acertou a renovação do zagueiro Thiago Heleno e estuda uma nova situação.

Valorizado no mercado por conta de grandes atuações nas últimas temporadas e de ter sido convocado por Tite para a Seleção Brasileira, Santos deve ser procurado em breve pela alta cúpula do Athletico–PR. De acordo com informação divulgada na tarde desta quarta-feira (12) pela​ repórter Monique Vilela, da Rádio Band B, o contrato do goleiro, que tem duração até dezembro de 2022, está sendo estudado pelos dirigentes.

Com a preocupação com a possibilidade de perder Santos, seja para a Seleção Brasileira – a Copa América será disputada em meio a temporada – ou para outra equipe, o Athletico–PR está próximo de fechar a contratação de outro goleiro. Com passagem de destaque pela Chapecoense, Jandrei, que pertence ao Genoa, da Itália, já está em Curitiba para assinar por empréstimo até o final do ano.

Sensacional, aumentem o salário e renovem com nosso Goleirão! 👏🏼 — Daniel Dornelles ™ (@dfdorne) 12 de fevereiro de 2020

Rony

O Athletico-PR ainda não concluiu as tratativas para garantir a permanência de Rony. Após se reaproximar do atacante, que chegou a ser afastado do elenco, o Furacão venceu a concorrência de Corinthians e Palmeiras para encaminhar a renovação contratual. Segundo Monique Vilela, o empresário do jogador, Hércules Júnior aguarda o retorno do clube para fechar o negócio. O camisa 7 está treinando e à disposição de Dorival Júnior para a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no final de semana.