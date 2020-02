Atlético de Madrid x Liverpool | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Inaugurar o mata-mata da ​Champions League 2019/20 com o atual campeão da competição… Não há jeito melhor, não é mesmo? Pois bem, o Liverpool inicia sua jornada nas oitavas de final fora de casa, contra um rival que tende a ser duríssimo: o Atlético de Madrid, clube que viu seu sonho europeu ‘bater na trave’ por duas vezes na última década. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este belo confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Atlético de Madrid x Liverpool​ ​Motivo: ​Jogo de ida das oitavas da Champions 2019/20 ​Data: ​18/02/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP) ​Árbitro: ​Szymon Marciniak (POL) ​Onde assistir: ​Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Prováveis escalações

​Provável Atlético: ​Oblak; Arias, Savić, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas Partey, Llorente, Saúl Ñíguez; Correa, Morata. ​Provável Liverpool: ​Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

A montanha a ser escalada pelo clube colchonero é bastante íngreme, não apenas por encarar o melhor time do mundo na atualidade, mas por chegar consideravelmente desfalcado de peças importantes para este compromisso: Kieran Trippier, João Felix e Diego Costa estão fora de combate. A boa notícia para Diego Simeone é o retorno de Álvaro Morata.

Departamento médico cheio já foi uma ‘dor de cabeça’ para Jürgen Klopp, mas a pausa de duas semanas no calendário inglês fez muito bem ao Liverpool. ​Fabinho, Xherdan Shaqiri, James Milner e Sadio Mané, atletas que estavam lesionados, já estão recuperados e estarão entre os relacionados do treinador. Reds com força total na capital espanhola!

Últimos jogos e campanha no torneio

​Atlético de Madrid ​Liverpool ​C.Leonesa 2 x 1 Atlético Madrid (23/01) – Copa ​Shrewsbury 2 x 2 Liverpool (26/01) – Copa ​Atlético Madrid 0 x 0 Leganés (26/01) ​West Ham 0 x 2 Liverpool (29/01) ​Real Madrid 1 x 0 Atlético Madrid (01/02) ​Liverpool 4 x 0 Southampton (01/02) ​Atlético Madrid 1 x 0 Granada (08/02) ​Liverpool 1 x 0 Shrewsbury (04/02) – Copa ​Valencia 2 x 2 Atlético Madrid (14/02) ​Norwich City 0 x 1 Liverpool (15/02)

Com campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas, o clube espanhol terminou a fase de classificação na segunda posição do grupo D, que teve a Juventus como líder. O início de temporada dos Colchoneros foi bastante irregular nas performances, permitindo com que Real Madrid e Barcelona protagonizassem uma ‘briga de dois’ em ​La Liga. Neste momento, o Atleti é o quarto colocado em sua liga nacional, com 40 pontos.

Irregularidade é uma palavra ‘desconhecida’ no dicionário do Liverpool, afinal, o clube inglês vive a temporada mais inspirada de sua história. São 25 vitórias em 26 rodadas da Premier, caminhando a passos largos para conquistar o tão sonhado título na. Na Champions, venceu o grupo E com campanha de quatro vitórias, um empate e uma derrota.