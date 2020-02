Atlético-MG faz contato por César, do Flamengo; Red Bull Bragantino e Galo chegam a acerto

Contando com ajuda de investidores, o ​Atlético-MG tem sido um dos clubes mais ativos nesta janela de transferências de início de ano. Além das excelentes contratações de Guilherme Arana e Allan, o clube mineiro ainda busca um reforço para sua meta, posição de seu elenco que deve sofrer uma ‘baixa’ nas próximas semanas.

Como destaca a ​Fox Sports, o Atlético já oficializou negociação definitiva do jovem Cleiton ao Red Bull Bragantino, aguardando a conclusão do pré-Olímpico da Colômbia para sacramentar o acordo. Para repor a iminente saída de Cleiton, o Alvinegro já levantou uma reposição vista como viável dentro do mercado brasileiro: César, do ​Flamengo.

atlético mg querendo o césar….. hum — 퐋퐚퐲퐥퐚 ᶜʳᶠ (@layssch) February 1, 2020

​​De acordo com a apuração do ​Globoesporte, já houve um contato inicial entre o Atlético e o arqueiro de 28 anos, contudo, o Rubro-Negro não teve facilitar sua saída para um clube rival. Mesmo com status de reserva de Diego Alves, César tem prestígio junto à comissão técnica e ao torcedor, por ser cria do clube.