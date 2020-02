Atlético-MG tem desfalque de última hora e titular fica fora contra a URT; Arana não é relacionado

​No domingo (09), o ​Atlético enfrenta a URT, às 18h, no estádio Zama Maciel , em Patos de Minas , pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Guilherme Arana, que atuou na derrota da última quinta-feira (06), para o Unión, da Argentina, não foi relacionado pelo técnico Rafael Dudamel e será desfalque.

Na tarde deste sábado (08), o treinador selecionou os 23 atletas para o duelo . Além de Arana, o meio-campista Cazares, que é considerado titular da equipe, com dor no púbis, também será baixa e não viajou com os demais atletas para Patos de Minas. O equatoriano ainda não atuou na temporada após não avançar as negociações com o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Otero, se recuperando de uma entorse no tornozelo sofrida na última temporada, é outro que será baixa: “Atlético: Guilherme Arana segue programação diferente e já estava prevista ausência neste jogo. Cazares reclamou de dores no púbis. Otero ainda não está 100% fisicamente após se recupera de entorse no tornozelo”, informou a rádio Itatiaia através do Twitter.

O Galo é o segundo colocado do Mineiro com oito pontos, um a menos que o Cruzeiro, que lidera com nove. Até aqui, em quatro jogos disputadas, foram duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Após o duelo contra a URT, o time preto e branco voltará a campo pelo estadual diante da Caldense, no domingo (16), às 16h, no Mineirão.

Foto:​ Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético