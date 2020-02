Atlético-MG x Caldense | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Ainda buscando o melhor ritmo, entrosamento e filosofia de jogo, o Atlético-MG volta a campo para encarar a Caldense, duelo válido pela sexta rodada do ​Mineiro 2020. O Galo vem de atuações ruins e pouco convincentes, precisando dar uma resposta positiva ao seu torcedor. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Atlético-MG x Caldense​ ​Motivo: ​6ª rodada do Campeonato Mineiro 2020 ​Data: ​16/02/2020 ​Hora: ​16h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) ​Árbitro: ​Ronei Cândido Alves (MG) ​Onde assistir: ​TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

​Provável Atlético: ​Michael; Patric (Maílton), Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana (Fábio Santos); Jair, Allan, Nathan, Hyoran e Marquinhos; Di Santo ​Provável Caldense: ​Alyson, Filipi Sousa, Morais, Lucas Mufalo, Rafael Rosa; Franklin, Daniel, Nathan, Arthur (André), João Victor; Luis Henrique.

Empolgado pela recente contratação de Diego Tardelli, o ​Atlético-MG encara o rival de Poços de Caldas com uma escalação sem muitas novidades. Guga realizou poucas atividades junto ao restante do elenco e ainda não deve aparecer entre os titulares. Gustavo Blanco, Cazares e Bruno Silva seguem no departamento médico alvinegro.

Pelo lado da Veterana, o treinador Marcus Grippi precisará superar um verdadeiro ‘quebra-cabeça’ para montar sua escalação titular, afinal, chega para o duelo com cinco desfalques. O zagueiro Jonathan Costa e o atacante Luan Costa cumprem suspensão pelo acúmulo de amarelos, enquanto Lucas Silva, Victor Françoso e Verrone estão lesionados.

Últimos cinco jogos





​​

​Atlético-MG ​Caldense ​Coimbra 0 x 0 Atlético-MG (29/01) ​América-MG 2 x 2 Caldense (22/01) ​Atlético-MG 1 x 1 Tombense (02/02) ​Caldense 2 x 0 Uberlândia (25/01) ​Unión (ARG) 3 x 0 Atlético-MG (06/02) – Sula ​URT 1 x 0 Caldense (29/01) ​URT 0 x 1 Atlético-MG (09/02) ​Caldense 2 x 0 Villa Nova (02/02) ​Campinense 0 x 0 Atlético-MG (12/02) – CdB ​Caldense 1 x 0 Boa Esporte (09/02)

Com onze pontos somados em cinco partidas disputadas, o Galo divide a liderança do Mineiro com seu arquirrival da capital, América-MG. A Caldense, por sua vez, também faz boa campanha e integra neste momento o G-4 da competição, com dez pontos conquistados. Dependendo de uma combinação de resultados na rodada, a Veterana pode fechar o fim de semana na liderança do Estadual.