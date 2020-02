Atlético-MG x Tombense | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​Depois de perder os 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro ao empatar sem gols com o Coimbra no meio da semana, o ​Atlético-MG volta a campo neste domingo. E a tentativa é por manter a liderança da competição.

Com sete pontos conquistados em nove possíveis, o time ainda está invicto e recebe o Tombense, que é apenas o sétimo colocado na tabela.

Ficha técnica​ Atlético-MG x Tombense​ ​Data ​02/02/2020 ​Hora ​16h (horário de Brasília) ​Local ​Independência, em Belo Horizonte ​Árbitro ​Murilo Francisco Misson Júnior ​Onde assistir ​Globo e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Atlético ​Michael; Patric, Igor Rabello, Maidana e Lucas Hernández; Adriano e Ramón Martínez; Bruninho, Dylan Borrero e Edinho (Marquinhos); Ricardo Oliveira. ​Tombense ​Renan Rocha; Chiquinho, Wesley, Henrique Moura e Carlinhos; Caio César, Claudeci e Gledson; Gindre, Cesinha e Jéfferson.

De olho na estreia na Copa Sul-Americana (quinta-feira, contra o Unión Santa Fe, na Argentina), o técnico Rafael Dudamel mandará a campo um Galo alternativo neste final de semana. A atração fica por conta da estreia do meio-campista Dylan Borrero. Já Nathan precisará esperar um pouco mais por conta da questão física. Pelos lados do Tombense, muito embora o time ainda não tenha levado gols na competição, também marcou muito pouco . Tem apenas uma bola na rede em dois jogos e, se quiser algo mais no Estadual, precisa ajeitar a pontaria. A equipe treinada por Nedo Xavier vem de um 0 a 0 com o Boa Esporte.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

ATLÉTICO-MG​ TOMBENSE​ ​Atlético-MG 2 x 0 Botafogo (04/12)* ​Juventude-RS 2 x 0 Tombense (08/08)** ​Internacional 2 x 1 Atlético-MG (08/12)* ​Tombense 3 x 2 Atlético-AC (17/08)** ​Uberlândia 0 x 1 Atlético-MG (21/01) ​Boa Esporte 0 x 1 Tombense (22/08)** ​Atlético-MG 5 x 0 Tupynambás (26/01) ​Tupynambás 0 x 1 Tombense (22/01) ​Coimbra 0 x 0 Atlético-MG (29/01) ​Tombense 0 x 0 Boa Esporte (29/01)

Em casa e com o apoio da torcida, o Atlético-MG busca retomar o rumo das vitórias. Caso contrário, poderá se ultrapassado pelo rival Cruzeiro, mesmo que este tenha um jogo a menos na tabela.

* Brasileirão 2019

** Série C 2019