Atriz Evelyn Montesano esbanja simpatia em camarote na Sapucaí – Bastidores

Ela fez uma participação em Salve-se Quem Puder.

Evelyn Montesano que deu vida à babá Zuleika na novela “Salve-se Quem Puder”, da Rede Globo, marcou presença na Marquês de Sapucaí, nesse sábado, segundo dia do desfile das Escolas de Samba da série A do carnaval do Rio.

A atriz, sempre muito atenciosa com todos os fotógrafos e jornalistas, foi vista fazendo fotos com diversos fãs enquanto estava no camarote Rio Praia.

Evelyn, que tinha acesso a um espaço super exclusivo dentro do camarote, onde somente os diretores e amigos podiam entrar, foi vista por diversas vezes circulando pelas áreas comuns ao lado marido, o analista financeiro Rodrigo Hartz, e dançando muito ao som de Preta Gil que fez show no local.

“Já gostava muito da Evelyn pelo que via nas redes sociais. Mas se mostrou muito acessível, gente como a gente, me surpreendi positivamente. Amei conhecê-la!”, disse Paula Pereira,engenheira química que disse ter comprado o ingresso para o camarote quando viu no Instagram da atriz que ela estaria no local. “Evelyn é aquilo mesmo que mostra nas redes sociais. Super humilde e carismática. Foi super simpática, atenciosa e fez fotos comigo e com todos os meus amigos!”, finalizou Paula.