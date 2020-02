Autuori comenta sequência no Botafogo e abre jogo sobre grandes mudanças contra o Náutico

​Chegando com grande respaldo da diretoria, o Fogão anunciou na última quarta-feira (12), a contratação de Paulo Autuori para o comando técnico. Com um grande currículo no futebol nacional, o profissional de 53 anos já conquistou, com o próprio ​Botafogo, o Campeonato Brasileiro em 1995.

Apresentado na última quarta-feira (13), o treinador terá pouco tempo de trabalho antes do primeiro duelo, já que enfrentará o Náutico, na próxima quarta-feira (19), pela segunda fase da Copa do Brasil, e, no dia primeiro de março, estreia na Taça-Rio, segundo turno do Carioca, diante do Boavista.

Em entrevista à Botafogo TV, o técnico revelou que não deve fazer grandes mudanças no esquema tático da equipe, ressaltando os treinamentos e a conversa com o grupo, já que é um início de trabalho, falando ainda que buscará a classificação nos 90 minutos e comentou sobre o desgaste fisicamente

“Seria muita coisa boa chegar e ter duas ou três semanas para trabalhar. Não é a realidade do nosso futebol (risos). Já tem jogo dia 19 e vamos em frente nisso aí. Não tem nada a fazer a não ser treinar nos dias que é possível e conversar com o grupo. Nada de alterações significativas porque não há tempo, pode criar problema. É um jogo decisivo. Nessa fase um empate leva para os pênaltis, então o objetivo é ter a vitória para evitar um desgaste maior e começar o Carioca de maneira positiva porque é importante”, projetou.